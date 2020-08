Red 17:43 Covid: un paziente in terapia intensiva, 53 positivi Dopo mesi, in Sardegna un caso in terapia intensiva. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano cinquantatre nuovi casi, la maggior parte rilevati in seguito ad attività di monitoraggio



CAGLIARI - Sono 1.912 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano cinquantatre nuovi casi, la maggior parte rilevati in seguito ad attività di monitoraggio.



In totale, sono stati eseguiti 128.423 tamponi (+ 1.608 nelle ultime ventiquattro ore). Salgono a venti i pazienti ricoverati in ospedale (+ uno), a cui si aggiunge un paziente in terapia intensiva (si tratterebbe di uno dei dipendenti del Billionaire, un 60enne, ricoverato da qualche giorno al Santissima Annunziata di Sassari), mentre sono 492 le persone in isolamento domiciliare (+ quarantotto). Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.262 pazienti guariti (+ tre), più altri tre guariti clinicamente.



I decessi restano 134. Sul territorio, dei 1.912 casi positivi complessivamente accertati, 343 (+ nove) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 199 (+ uno) nel Sud Sardegna, sessantadue a Oristano (+ uno), 114 a Nuoro (+ uno) e 1.194 a Sassari (+ quarantuno).