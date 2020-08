Rwm: la Regione chiama il Governo

24/8/2020 Ugl: «certezze per i genitori» «Il congedo parentale straordinario per il Covid-19e i bonus baby-sitter sono ormai giunti al termine. Infatti. l’ultima scadenza era stata prefissata per il 31 agosto dal decreto “Cura Italia”, ma non è ancora certo un effettivo rinnovo per tutta la durata dell’emergenza», spiega la sindacalista sarda Alessandra Serra