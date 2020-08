Red 12:21 Commercio ambulante Santa Croce: zero autorizzazioni Alla luce delle nuove disposizioni nazionali e regionali sull’emergenza epidemiologica Covid-19 e considerato che anche l’Amministrazione comunale intende tutelare la salute pubblica, individuale e collettiva, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza non verranno rilasciate autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico agli operatori esercenti il commercio ambulante



Commenti ORISTANO - Alla luce delle nuove disposizioni nazionali e regionali sull’emergenza epidemiologica Covid-19 e considerato che anche l’Amministrazione comunale di Oristano intende tutelare la salute pubblica, individuale e collettiva, con l’attuazione di misure per prevenire qualsiasi forma di assembramento su tutto il territorio di propria competenza, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza di Santa Croce non verranno rilasciate autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico agli operatori esercenti il commercio ambulante alimentare, non alimentare e di somministrazione alimenti e bevande che ne hanno fatto richiesta.