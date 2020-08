Red 10:03 Progetto Qualiporti: consegnati seabin alle marinerie Nei giorni scorsi, il Comune di Olbia ha consegnato i “cestini del mare” alle marinerie della città, così come previsto dall’azione pilota del progetto “Qualiporti”, finanziato con fondi a valere sul programma Interreg-marittimo 2014/2020







«L’azione pilota consiste proprio nell’installazione dei dieci seabin presso le marine della nostra città. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – L’obiettivo è quello di migliorare la qualità delle acque del golfo, andando a rimuovere i rifiuti galleggianti, in particolare i derivati degli idrocarburi come plastiche, microplastiche, microfibre, ma anche i mozziconi di sigaretta, ad esempio. Si tratta di un’azione concreta che contribuisce alla tutela di una delle eccellenze del nostro territorio: il patrimonio naturalistico marino».



Le marinerie coinvolte, con le quali è stato firmato un contratto di comodato d’uso dei seabin, sono: Circolo nautico Olbia, Marina della Sacra Famiglia, Lega navale e Marina di Olbia yachting services. Tra gli stakeholders del progetto figurano anche l’Area marina protetta Tavolara–Punta Coda Cavallo, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, la Capitaneria di porto–Direzione marittima di Olbia e la De Vizia transfer. Quest’ultima si occuperà dello smaltimento dei rifiuti raccolti.



Il capofila è il Comune di Ajaccio, mentre i partner sono la Provincia di Livorno, il Comune di Portoferraio, il Comune di Olbia, il Comune di Savona e la Regione autonoma della Sardegna.