Appeddu nuovo dirigente ad Alghero

ALGHERO - L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci saluta l'ingresso nell'apparato dirigenziale del dottore agronomo Giovanni Antonio Appeddu. 65enne ozierese ma di casa ad Olbia, il nuovo dirigente che col comune di Alghero andrà a firmare un contratto triennale (ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) vanta esperienza nella programmazione. Già direttore generale nella provincia di Olbia-Tempo e assessore all'urbanistica nella cittadina gallurese, Appeddu è risultato il più idoneo a ricoprire l'incarico, così come disposto delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice e delle ulteriori valutazioni di esclusiva competenza sindacale, vincendo la concorrenza di altri due candidati, Durastante Paola e l'algherese Faedda Giovanna. Antonio Appeddu () è già stato componente del Nucleo di Valutazione nel Comune di Alghero e dirigente di area tecnica nel comune di Loiri Porto San Paolo. Alle ultime elezioni regionali era candidato nella lista "Sardi Liberi" nel collegio di Olbia-Tempio. Ad Alghero andrà ad affiancare i cinque dirigenti già in servizio, che per effetto del suo innesto vedranno inevitabilmente ridistribuite le deleghe.