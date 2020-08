Red 10:14 Sennori: Piredda entra in Giunta Ieri mattina, il consigliere comunale Salvatore Piredda ha ricevuto la delega ai Lavori pubblici dal sindaco Nicola Sassu. Ottavio Ligas subentra nel ruolo di presidente del Consiglio comunale







SENNORI - Il consigliere comunale Salvatore Piredda assume la delega ai Lavori pubblici e Ottavio Ligas subentra nel ruolo di presidente del Consiglio comunale di Sennori. Ieri mattina (venerdì), il sindaco Nicola Sassu ha assegnato il nuovo incarico a Piredda, che si occuperà di portare a compimento i progetti dichiarati nel programma di governo, tra i quali il "Percorso vita", di cui qualche giorno fa è stata approvata la stesura definitiva.Con il Percorso vita sarà realizzato un camminamento di circa 3 km che si svilupperà sulla circonvallazione, lungo la strada provinciale 72, consentendo l'attività fisica all'aria aperta. Fra gli altri progetti dei Lavori pubblici da eseguire ci sono: il piano degli asfalti con cui, entro l'anno, saranno bitumate a nuovo gran parte delle strade del centro abitato; la progettazione e realizzazione di una rotatoria all'ingresso del paese; lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova piazza al centro di Sennori; il completamento della club house, legato all'aggiudicazione del bando per la gestione della struttura.«Dopo avere ricoperto i ruoli di assessore alla Sport e poi di presidente del Consiglio comunale, ho ora l'onore di rivestire un incarico così importante per lo sviluppo di Sennori», commenta Salvatore Piredda. "Il piano degli asfalti e la realizzazione del Percorso vita sono i primi impegni che dovrò affrontare e che cercherò di portare a termine nel minor tempo possibile nell'interesse di tutti i sennoresi».Nella foto: il neo-assessore comunale Salvatore Piredda