Riparte la Pallacanestro Alghero

Da lunedì 7 settembre, al PalaManchia, riaprono i corsi minibasket gratuiti per tutti i bambini e bambine che vogliono provare per la prima volta a giocare. «Ad accoglierli, troveranno i nostri qualificati istruttori, che li guideranno con giochi mirati all’apprendimento del gioco-sport minibasket». Per il mese di settembre, provvisoriamente, le “Gazzelle” (nate dal 2010 al 2012) si alleneranno il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 18.30; gli “Aquilotti” (nati nel 2010 e nel 2011), lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18.30 alle 19.30; gli “Scoiattoli” (nati nel 2013 e nel 2014) martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 18.30; le “Libellule” (nate nel 2013 e nel 2014) martedì e giovedì, dalle 18.30 alle 19.30. Commenti ALGHERO - Riprende l'attività sportiva dell'Asd Scuola addestramento alla Pallacanestro Alghero per la stagione 2020/21. Appuntamento al PalaManchia, da giovedì 3 settembre, sia per il settore giovanile maschile, sia femminile. «Dopo il rinnovo delle cariche sociali e gli incontri con dirigenti e Staff tecnico siamo pronti a ripartire con la 34esima stagione sportiva, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli anti-Covid emanati dal Governo e dalla Fip – dichiarano dalla sede del sodalizio algherese - Allenatori, istruttori e dirigenti formati ci consentono di gestire con serietà e precisione i protocolli anti-Covid e garantire così continuità all’attività sportiva anche nel caso di accesso limitato alle palestre scolastiche e di organizzare allenamenti nella fascia mattutina nel caso di doppi turni scolastici».La Pallacanestro Alghero parteciperà ai campionati giovanili Under 18, Under 16, Under 15 Eccellenza, Under 14 ,Under 13 ed Esordienti maschili, Under 16, Under 15 (se istituito), Under 14, Under 13 ed Esordienti femminile, «e avranno il grande pregio di dare la possibilità ai nostri ragazzi e ragazze di poter giocare da protagonisti, accelerando il loro processo di maturazione. I programmi della Pallacanestro Alghero 1986, pur senza un campionato Senior (al momento), rimangono incentrati, come sempre, e ora ancora di più, sulla formazione e crescita dei giovani del vivaio del settore femminile e maschile, nella cui crescita la società crede molto, culminati negli ultimi tre anni con tre titoli regionali in tre categorie diverse.Ora si riparte, tra mille difficoltà, ma con la consapevolezza di poter sempre dare il meglio ai nostri ragazzi», prosegue la società che, nei prossimi giorni, definirà alcune trattative riguardanti i Settori giovanili.I tecnici del Settore femminile saranno Stefania Bazzoni, Martina Mannu e Viviana Carosi, nel maschile Antonello Muroni, che si avvarrà della collaborazione di Matteo Mastropietro e di un altro collaboratore in via di definizione. Riconfermate le dirigenti del Settore Femminile Stefania Sanna, Giovanna Succu e Silvia Oggiano, e nel Maschile Silvana Castaldi e Giovanni Rizzo. Sabato 12, sabato 19 e sabato 26 settembre è previsto l’OpenDay Minibasket. Il tutto, rispettando le normative anti-Covid (per i bambini che vorranno partecipare servirà l'autocertificazione).Da lunedì 7 settembre, al PalaManchia, riaprono i corsi minibasket gratuiti per tutti i bambini e bambine che vogliono provare per la prima volta a giocare. «Ad accoglierli, troveranno i nostri qualificati istruttori, che li guideranno con giochi mirati all’apprendimento del gioco-sport minibasket». Per il mese di settembre, provvisoriamente, le “Gazzelle” (nate dal 2010 al 2012) si alleneranno il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 18.30; gli “Aquilotti” (nati nel 2010 e nel 2011), lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18.30 alle 19.30; gli “Scoiattoli” (nati nel 2013 e nel 2014) martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 18.30; le “Libellule” (nate nel 2013 e nel 2014) martedì e giovedì, dalle 18.30 alle 19.30.