Riforma sanità, martedì Consiglio regionale

Saranno esaminati anche: il testo unificato P.L. 100 - D.L. 105 "Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006" (se pervenuti i pareri richiesti); il testo unificato P.L. 154 - D.L. 184 "Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche)" (se pervenuto il parere della III Commissione) e la PL 47 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Commenti CAGLIARI - Il Consiglio regionale si riunisce martedì primo settembre 2020, dalle ore 11. Primo punto all’ordine del giorno l’esame degli articoli 17 e 41, che erano stati sospesi nell’ultima seduta del Consiglio regionale, del Testo unificato sulla riforma del Sistema sanitario regionale. L’articolo 17 riguarda il trasferimento dell’ospedale Microcitemico e dell’Ospedale Businco all’azienda sanitaria n. 8 mentre l’articolo 41 il Piano straordinario di ristrutturazione e manutenzione dei presidi ospedalieri.In discussione anche l'emendamento, che richiede il passaggio dell’Ospedale Marino di Alghero dall’ATS Sardegna all’AOU di Sassari: una scelta che nel territorio di Alghero sta creando più di un problema, con diverse associazioni e una grossa fetta di movimenti e partiti politici frenano, chiedendo espresse garanzie per l'attivazione immediata del Dea di Primo livello e le realizzazione del nuovo ospedale.Mercoledì 2 settembre alle 15,30 (compatibilmente con i lavori dell’Aula) è stata convocata la Commissione Attività produttive, presieduta da Piero Maieli. All’ordine del giorno è prevista, oltre l’elezione di un segretario, l’audizione dei rappresentanti di Unioncamere sul DL 178 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)" e sulla PL 177 "Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)".Saranno esaminati anche: il testo unificato P.L. 100 - D.L. 105 "Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006" (se pervenuti i pareri richiesti); il testo unificato P.L. 154 - D.L. 184 "Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche)" (se pervenuto il parere della III Commissione) e la PL 47 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche".