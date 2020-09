Cor 11:21 Salta anche l´Adifolk, tutto rinviato al 2021 Presentata ed annunciata in più occasioni, la 33esima edizione del più grande festival della cultura Catalana che si sarebbe dovuta tenere nella città di Alghero non sa da fare. Tutto rinviato al 2021



Adifolk dopo le presentazioni e gli annunci di giugno.



Alghero e la Catalogna si ritroveranno l’anno prossimo, nel 2021, per celebrare la grande festa del folklore. La situazione sanitaria internazionale impedisce quest’anno di organizzare il grande evento, che avrebbe coinciso con il ventennale dall’edizione del 2000. L’impossibilità di svolgere la manifestazione nella sua pienezza, a causa delle restrizioni che impedirebbero le parti più spettacolari dell’Aplec, quella dei Castels, che avrebbe radunato per la costruzione delle torri umane un consistente numero di persone, sia per i Castellers de Vilafranca del Penedès che per i Falcons de Piera i Barcelona, unita al fatto che molti protagonisti hanno rinunciato alla partecipazione a causa dell’emergenza, ha costretto gli organizzatori, d’accordo con il Comune di Alghero, a spostare l’avvenimento al 2021.



