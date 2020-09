Cor 16:42 L´Ospedale Marino trasferito all´Università A votazione segreta passa in Consiglio regionale con soli due voti a favore l´emendamento che da il via libera all´incorporamento del Regina Margherita di Alghero all´Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Dubbi anche in Maggioranza: Antonello Peru si astiene e critica apertamente la scelta



Ats all'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. E' quanto dispone l'emendamento approvato a maggioranza (solo due i voti a favore, con l'astensione pesante di alcuni consiglieri, tra i quali Antonello Peru). A fatica la maggioranza ha trovato una sintesi, inserendo nel testo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa e le necessarie convenzioni attuative tra Regione e Rettore dell'Università degli Studi di Sassari per disciplinare il passaggio e garantire al contempo il mantenimento dei requisiti e degli standard necessari ad assicurare il Dea di primo livello per l'ospedale Civile di Alghero.



Nonostante tutto però, permangono grosse diffidenze anche tra i banchi della maggioranza. Tra i più scettici proprio Antonello Peru (Udc, Cambiamo!). «Ho deciso di astenermi nella votazione sul passaggio dell’ospedale Marino di Alghero dalla ASL all’Azienda Ospedaliero Universitaria perché, pur rispettando le scelte della maggioranza e pur rimanendo convinto della bontà complessiva della riforma sanitaria che stiamo approvando, permangono troppi dubbi sui benefici che deriverebbero da questa decisione per la sanità algherese. Prima di tutto non è chiaro in che modo potranno essere mantenuti i requisiti per rimanere DEA di primo livello e questo dopo che abbiamo fatto, ed ho fatto, tante battaglie nel passato mandato per raggiungere questo obiettivo» sottolinea Peru.



