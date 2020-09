Cor 18:00 Nobento, istituzioni a San Marco Impegno del territorio che si rafforza per la Nobento Spa, oggi l´incontro a San Marco con Comune di Alghero e Olmedo, Provincia e Consorzio Industriale Provinciale



Per Pietrino Fois, «la Nobento è una realtà importante del territorio, che guarda al futuro con grandi prospettive di sviluppo e rappresenta un esempio per l’intero sistema produttivo. È un’azienda che vuole crescere e che può aumentare di conseguenza i benefici sull’occupazione e una forte ricaduta sull’indotto». Valerio Scanu, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari mette in evidenza la volontà di sostenere l’Azienda. «Nobento – spiega - da anni è un’azienda di grandi prospettive. Che crede nei progetti e ha la ferma volontà di portali avanti azioni che creano valore e rappresentano uno stimolo a beneficio dell'economia locale. Sotto questo profilo l’azione del Consorzio non può che essere di sostegno costante e di presenza dinamica al fianco delle imprese che fondano il loro operato su crescita e sviluppo del territorio». Conferma quindi del mandato conferito al Sindaco dal Consiglio comunale: alla Sfirs verrà chiesto di valutare attentamente le decisioni assunte in merito alle progettualità di Nobento e alla Regione Sardegna un intervento che favorisca la soluzione della vicenda proprio nella prospettiva della creazione di un vero e proprio “distretto” del settore. Commenti ALGHERO - Dopo il l’impegno del Sindaco di Alghero espresso il 14 agosto nella visita allo stabilimento e con il contenuto nell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale cittadino che sostiene l’azienda nelle sue prospettive di sviluppo, ora per la Nobentoarriva la vicinanza del territorio nelle sue espressioni istituzionali ed associative di programmazione dello sviluppo economico. L'impegno del territorio a sostegno dell’azienda leader nella produzione di serramenti nella sua prospettiva di sviluppo e di investimenti è stato confermato oggi dal Sindaco di Alghero Mario Conoci, con l’Assessore alle attività Produttive Giorgia Vaccaro, l’Amministratore unico della Provincia di Sassari Pietrino Fois, il Sindaco di Olmedo Toni Faedda, il presidente del Consorzio Industriale Provinciale Valerio Scanu ed il componente del Cda di, Vittorio Cadau, che hanno fatto visita all’azienda di San Marco e al manager Andrea Alessandrini.«Confermiamo la vicinanza e attenzione verso la programmazione dell'impresa, altamente tecnologica, rispettosa dell’ambiente, giovane, che svetta nell'economia di Alghero e del territorio, con un indotto considerevole e una prospettiva di nuovi investimenti e di crescita importanti», ha ribadito oggi Mario Conoci. L’Azienda intende assicurare la attuale occupazione, che vede coinvolti giovani provenienti da tutto il territorio, ma anche nuove e consistenti opportunità di lavoro, in un ambiente fondato sulla innovazione tecnologica di livello europeo e sulla sostenibilità ambientale.Per Pietrino Fois, «la Nobento è una realtà importante del territorio, che guarda al futuro con grandi prospettive di sviluppo e rappresenta un esempio per l’intero sistema produttivo. È un’azienda che vuole crescere e che può aumentare di conseguenza i benefici sull’occupazione e una forte ricaduta sull’indotto». Valerio Scanu, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari mette in evidenza la volontà di sostenere l’Azienda. «Nobento – spiega - da anni è un’azienda di grandi prospettive. Che crede nei progetti e ha la ferma volontà di portali avanti azioni che creano valore e rappresentano uno stimolo a beneficio dell'economia locale. Sotto questo profilo l’azione del Consorzio non può che essere di sostegno costante e di presenza dinamica al fianco delle imprese che fondano il loro operato su crescita e sviluppo del territorio». Conferma quindi del mandato conferito al Sindaco dal Consiglio comunale: alla Sfirs verrà chiesto di valutare attentamente le decisioni assunte in merito alle progettualità di Nobento e alla Regione Sardegna un intervento che favorisca la soluzione della vicenda proprio nella prospettiva della creazione di un vero e proprio “distretto” del settore.