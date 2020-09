Red 19:36 Sanità: Consiglio regionale approva la Riforma «Riportata sul territorio la sanità pubblica: più efficienza e servizi per i cittadini», commenta il presidente della Regione autonoma della Sardegna, dopo la votazione in Aula







Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas esprime soddisfazione per l’approvazione, oggi (martedì) in Consiglio, della legge di riforma del sistema sanitario regionale: «Abbiamo preso un impegno preciso con i cittadini e lo abbiamo onorato. La riforma è il frutto di un percorso serio, ponderato e responsabile che guarda al futuro dei servizi nell’Isola e alle necessità del presente». Sul nuovo assetto, che porta alla suddivisione dell'azienda unica in otto Asl, Solinas precisa: «È una vittoria dei sardi. Il risultato raggiunto è stato possibile grazie alla capacità di fare sintesi di questa maggioranza, mantenendo fermi gli obiettivi».



«Un passo decisivo – dichiara l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – nella direzione che abbiamo tracciato sin dall’inizio di questa legislatura. Restituiamo ai territori autonomia e allo stesso tempo, con l’istituzione dell'Ares, manterremo centralizzati quegli aspetti, come gli acquisti e la gestione del personale, che consentiranno di realizzare una spesa efficiente attraverso le economie di scala, a vantaggio di tutto il sistema regionale. Abbiamo importanti sfide davanti a noi. L'emergenza Covid-19 ha cambiato e sta cambiando il modo di concepire l'assistenza sanitaria in tutto il mondo. Puntiamo a un sistema moderno in cui sviluppare la telemedicina, potenziare le cure territoriali, realizzare integrazione socio-sanitaria e non solo. La riforma è la base solida di un progetto coraggioso, di ampio respiro che riporta al centro le nostre comunità e i loro bisogni».



CAGLIARI - «Questa riforma ha una portata storica: è studiata per riportare la governance della sanità pubblica sul territorio, vicino ai cittadini, con il supporto di figure manageriali che si impegneranno a tradurre i bisogni della collettività in servizi e assistenza efficienti. La riforma porterà ad un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e all'acquisto di beni e servizi con procedure semplificate e coerenti per ottimizzare risparmio ed efficienza. Superiamo un modello, fondato sull'Ats, che ha paralizzato il sistema sanitario regionale e la sua capacità di rispondere al bisogno d'assistenza dei sardi, affermando, nel contempo, la volontà di tornare a investire per riqualificare i presidi ospedalieri e realizzare nuove strutture, puntando a cure moderne e di qualità».

Nella foto: Christian Solinas e Mario Nieddu