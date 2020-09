Red 11:11 Uniss: navette non-stop per i test L´azienda mette a disposizione per i futuri studenti dell´Università degli studi di Sassari, che devono partecipare ai testa a numero programmato, navette di collegamento non-stop tra Via Tavolara e la Promocamera







Così, l'Atp ha predisposto due navette che viaggiano consecutivamente, collegando ogni 30' (a partire alle 8.10 con ultima partenza alle 9.40) Via Tavolara con la Promocamera; al ritorno (a partire dalle 14 con un’ultima corsa alle 15), il rientro verso Via Tavolara sarà ogni 20'. Il servizio non-stop a/r dedicato sarà attivo esclusivamente domani, giovedì 3 settembre, durante la quale si svolgeranno le prove di ammissione nazionali per l’ingresso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, e martedì 8, giornata dedicata ai test di accesso locale per i corsi di laurea di primo livello delle professioni sanitarie. I bus-navetta sono facilmente individuabili dagli studenti, perché riportano nella veletta del mezzo la dicitura “Test Medicina”. Tutti i candidati che decideranno di usufruire del collegamento messo a disposizione dall'Atp dovranno obbligatoriamente indossare correttamente la mascherina, sia nelle zone di attesa alla fermata, sia a bordo. Trattandosi di navette di collegamento “riservate”, non è ammesso alcun tipo di abbonamento: per ciascuna corsa di cui si usufruirà sarà necessario salire a bordo muniti di un titolo di viaggio valido, cartaceo o elettronico, della tipologia “corsa semplice”, che dovrà essere convalidato una volta sul bus.



«La nostra azienda è sempre ben felice di collaborare con altre istituzioni, come in questo caso l’Università di Sassari, per garantire il miglior servizio possibile a centinaia di futuri studenti e studentesse che, in buona percentuale, arrivano per la prima volta in città - sottolinea il presidente dell'Atp Paolo Depperu, che prosegue - Sassari è un centro che può essere largamente a vocazione universitaria, con un’economia che può godere di una notevole crescita grazie alla presenza di un ateneo così prestigioso a livello nazionale: per questo è bene pensare (così come è nel progetto dell’Amministrazione a guida Campus) ad una rete di servizi cittadini per rendere il nostro Comune sempre più accogliente e a misura di studente. Noi facciamo la nostra parte per contribuire nella costruzione di una città più competitiva rispetto ad altre forse più conosciute, ma di certo con atenei e accademie meno blasonati dei nostri».



Nella foto: il presidente dell'Atp Paolo Depperu Commenti SASSARI - Navette di collegamento andata-ritorno non-stop tra Via Tavolara e la Promocamera: l'Atp offre il suo supporto a tutti i futuri studenti che, nei prossimi giorni, saranno alle prese con i test d’accesso ai corsi a numero programmato nazionale e locale delle professioni mediche e sanitarie. La decisione dei vertici dell'Azienda risponde anche ad una richiesta dell’Università degli studi di Sassari che quest’anno, a causa della chiusura del PalaSerradimigni per ristrutturazione e ampliamento e, naturalmente per motivi di sicurezza pubblica legati all’emergenza SarsCov-2, ha dovuto dirottare le prove di ammissione negli spazi della Promocamera, a Predda Niedda, location difficilmente raggiungibile con i mezzi del trasporto pubblico.Così, l'Atp ha predisposto due navette che viaggiano consecutivamente, collegando ogni 30' (a partire alle 8.10 con ultima partenza alle 9.40) Via Tavolara con la Promocamera; al ritorno (a partire dalle 14 con un’ultima corsa alle 15), il rientro verso Via Tavolara sarà ogni 20'. Il servizio non-stop a/r dedicato sarà attivo esclusivamente domani, giovedì 3 settembre, durante la quale si svolgeranno le prove di ammissione nazionali per l’ingresso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, e martedì 8, giornata dedicata ai test di accesso locale per i corsi di laurea di primo livello delle professioni sanitarie. I bus-navetta sono facilmente individuabili dagli studenti, perché riportano nella veletta del mezzo la dicitura “Test Medicina”. Tutti i candidati che decideranno di usufruire del collegamento messo a disposizione dall'Atp dovranno obbligatoriamente indossare correttamente la mascherina, sia nelle zone di attesa alla fermata, sia a bordo. Trattandosi di navette di collegamento “riservate”, non è ammesso alcun tipo di abbonamento: per ciascuna corsa di cui si usufruirà sarà necessario salire a bordo muniti di un titolo di viaggio valido, cartaceo o elettronico, della tipologia “corsa semplice”, che dovrà essere convalidato una volta sul bus.«La nostra azienda è sempre ben felice di collaborare con altre istituzioni, come in questo caso l’Università di Sassari, per garantire il miglior servizio possibile a centinaia di futuri studenti e studentesse che, in buona percentuale, arrivano per la prima volta in città - sottolinea il presidente dell'Atp Paolo Depperu, che prosegue - Sassari è un centro che può essere largamente a vocazione universitaria, con un’economia che può godere di una notevole crescita grazie alla presenza di un ateneo così prestigioso a livello nazionale: per questo è bene pensare (così come è nel progetto dell’Amministrazione a guida Campus) ad una rete di servizi cittadini per rendere il nostro Comune sempre più accogliente e a misura di studente. Noi facciamo la nostra parte per contribuire nella costruzione di una città più competitiva rispetto ad altre forse più conosciute, ma di certo con atenei e accademie meno blasonati dei nostri».Nella foto: il presidente dell'Atp Paolo Depperu