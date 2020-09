Riparte consegna mascherine a negozi algheresi

16:42 L´Ospedale Marino trasferito all´Università A votazione segreta passa in Consiglio regionale con soli due voti a favore l´emendamento che da il via libera all´incorporamento del Regina Margherita di Alghero all´Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Dubbi anche in Maggioranza: Antonello Peru si astiene e critica apertamente la scelta