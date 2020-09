Red 15:41 Riforma sanitaria: «promessa della Lega mantenuta» «C’è ancora però tanto difficile lavoro per cancellare definitivamente la fallimentare gestione della sanità del Pd e della ex Giunta di Sinistra Pigliaru, nociva per la salute dei sardi», dichiara il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili







Nella foto:il deputato Eugenio Zoffili con il governatore Christian Solinas Commenti CAGLIARI - «In campagna elettorale la sanità era il primo punto del programma della Lega per Christian Solinas presidente. Detto, fatto. Con l’approvazione in Consiglio della riforma sanitaria [LEGGI] abbiamo mantenuto la promessa fatta in questi anni nelle piazze tra la gente».A dichiararlo è il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega in Sardegna che prosegue: «c’è ancora però tanto difficile lavoro per cancellare definitivamente la fallimentare gestione della sanità del Pd e della ex Giunta di Sinistra Pigliaru, nociva per la salute dei sardi. La determinazione e l’impegno h24 della Lega in Giunta con il nostro assessore alla Sanità Mario Nieddu, del governatore Solinas e di tutta la coalizione di Centrodestra vincerà anche questa sfida. La nuova riforma è lo strumento. Al lavoro».Nella foto:il deputato Eugenio Zoffili con il governatore Christian Solinas