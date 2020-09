Red 19:16 «Camper, basta chiudere gli occhi» Dopo la replica dell´Associazione nazionale coordinamento camperisti alla loro prima segnalazione, i consiglieri di Maggioranza Monica Pulina e Giovanni Monti chiariscono: «non vogliamo impedire la circolazione dei camper, ma chiediamo il rispetto delle regole relative alla sosta»







Dopo la replica dell'Associazione nazionale coordinamento camperisti



«Come loro stessi hanno precisato, “la vacanza in autocaravan evita molte possibilità di contagio - in riferimento all’emergenza Covid - essendo attrezzata per consentire di lavarsi, ristorarsi e dormirci senza contatti con altre persone”, è legittimo dunque chiedersi dove finiscano gli scarichi di tutte queste attività, laddove portate avanti in un luogo qualunque (pineta, belvedere, centro abitato) e non nelle apposite piazzole. Ribadiamo dunque la necessità di intervenire affinché sia il Codice della strada, che la tutela del patrimonio ambientale, siano rispettate nei termini di legge», concludono Pulina e Monti.



Nella foto: camperisti a Maria Pia Commenti ALGHERO - «La richiesta d’intervento e vigilanza riguardo la sosta incontrollata di numerosi camper, non è un attacco a nessuna categoria, bensì un invito al rispetto delle regole e dello stesso Codice della strada pur citato dall’Associazione. Ricordiamo infatti che non è consentita la sosta di alcun veicolo entro gli 8metri dall’incrocio stradale (nel caso di Fertilia, addirittura tre caravan impegnavano la strada nell’immediata prossimità dell’incrocio)».Dopo la replica dell'Associazione nazionale coordinamento camperisti [LEGGI] alla loro prima segnalazione [LEGGI] , i consiglieri di Maggioranza Monica Pulina e Giovanni Monti chiariscono: «non vogliamo impedire la circolazione dei camper, ma chiediamo il rispetto delle regole relative alla sosta». «Comprendiamo le ragioni della Categoria – proseguono gli esponenti del Gruppo misto - ma non intendiamo chiudere nessun occhio».«Come loro stessi hanno precisato, “la vacanza in autocaravan evita molte possibilità di contagio - in riferimento all’emergenza Covid - essendo attrezzata per consentire di lavarsi, ristorarsi e dormirci senza contatti con altre persone”, è legittimo dunque chiedersi dove finiscano gli scarichi di tutte queste attività, laddove portate avanti in un luogo qualunque (pineta, belvedere, centro abitato) e non nelle apposite piazzole. Ribadiamo dunque la necessità di intervenire affinché sia il Codice della strada, che la tutela del patrimonio ambientale, siano rispettate nei termini di legge», concludono Pulina e Monti.Nella foto: camperisti a Maria Pia