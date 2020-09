Cor 11:40 Camperisti infuriati coi consiglieri

«Illegittimo limitare circolazione» L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si scaglia contro i consiglieri comunali Pulina e Monti: «un maldestro tentativo di far varare all’amministrazione del Comune di Alghero un provvedimento illegittimo»







In realtà, per l'ufficio tecnico-giuridico dell'Associazione, altro non si tratterebbe che di «un maldestro tentativo di far varare all’amministrazione del Comune di Alghero un provvedimento di limitazione alla circolazione e sosta diretto alle autocaravan». Provvedimento che dall'associazione camperesti giudicano «illegittimo», chiedendo che la richiesta dei due consiglieri venga «disattesa».



Infine la dura stoccata all'indirizzo dei due consiglieri. «Purtroppo moltissimi cittadini si candidano ad amministrare un territorio ma, come nel caso, dei consiglieri di maggioranza, Monica Pulina e Giovanni Monti sono talmente impreparati che non conoscono il Codice della Strada varato nel lontanissimo 1992, infatti, confondono il sostare con il campeggiare con il dichiarato scopo di favorire delle attività private procurando un danno sia ai proprietari di autocaravan che all’economia e immagine della Sardegna».



«Grazie a internet oggi è possibile aggiornarsi con un click per trovare le soluzioni utili a sviluppare il turismo che, in questo momento storico, è schiacciato dalla pandemia da Covid-19. Pertanto, è illogico, oltre che in violazione di legge, che sia impedita e/o limitata proprio la vacanza in autocaravan che evita molte possibilità di contagio essendo attrezzata per consentire di lavarsi, ristorarsi e dormirci senza contatti con altre persone» scrive l'addetto al settore tecnico-giuridico dell'associazione.



