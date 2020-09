Red 11:07 Custodia del Creato a Casa Gioiosa Domani mattina, nella sede del Parco di Porto Conte, si terrà una mattinata di studio in occasione della 15esima Giornata nazionale della custodia del Creato. Il programma della giornata è ideato dal direttore dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali ed il lavoro Tonino Baldino







Il programma, ideato dal direttore dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali ed il lavoro Tonino Baldino prevede, dopo l’introduzione del presidente del Parco e dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana Raimondo Tilloca, la Lectio magistralis del vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino.



Commenti ALGHERO - Sabato 5 settembre, alle 10, a Casa Gioiosa, sede del Parco naturale regionale di Porto Conte, si terrà una mattinata di studio in occasione della 15esima Giornata nazionale della custodia del Creato. Slogan del convegno sarà «Nuovi stili di vita per un'armonia integrale dell'uomo con il creato».Il programma, ideato dal direttore dell'Ufficio Diocesano per i problemi sociali ed il lavoro Tonino Baldino prevede, dopo l'introduzione del presidente del Parco e dell'Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana Raimondo Tilloca, la Lectio magistralis del vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino.Seguiranno gli interventi del magistrato Elena Meloni, dello psichiatra Martino Brandano, del direttore del Parco e dell'Amp Mariano Mariani, dello studioso di filosofia Franco Arcamone, del presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Sassari Nicola Addis e del delegato Wwf Italia per la Sardegna Carmelo Spada. Coordinerà i lavori la saggista e critica letteraria Neria De Giovanni. Visto il numero ridotto che la struttura potrà ospitare, a causa delle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria Covid, il convegno sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube.