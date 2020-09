Red 8:16 Paolo Dessì all´Agriteatrì Giovedì, la Plataforma per la llengua partecipa alla rassegna ideata da Ignazio Chessa, in collaborazione con l’Agriturismo I Vigneti, a Olmedo, che consente un´offerta culturale, teatrale e turistica in pieno rispetto delle misure di sicurezza del Covid







All'interno del “Centre d'estudis algueresos”, nel 1968. con Coronzu, Dessì da vita a un movimento musicale, che è stata definita dai catalani “La nova cançó algueresa”. Da quel momento, ha registrato cinque 45giri e un lp con la Corale del Centre d'estudis algueresos”, oltre a due album con i musicisti algheresi Raimondo e Pietro Dore: “Rimes i cançons alguereses” (1999) e “A la vora de... l'amor” (2003). A febbraio, in collaborazione con la Plataforma per lalLlengua, partecipa al Festival BarnaSants, con il concerto “Antologia algueresa” all’Harlem jazz di Barcellona, dividendo il palcoscenico con Antonello Colledanchise.



Ora, si prepara a presentare Los camins de la mar, che raccoglie sedici canzoni, con versioni catalane, algheresi e italiane. Nel disco, tra le altre, si troveranno “Per a una ‘suite’ algueresa” (n.1 i n.2 di Salvador Espriu), “Al meu pare” di Joan Elies Adell (in doppia versione: adattata in italiano da Antonio Coronzu), “Conosco delle barche” (scritta con la cantautrice parigina Mannick), “Onde Migrante” (scritta con la poetessa Adriana Mannias), “No en deixis enrere” (versione in catalano di Ramon Minoves dell'italiana “Non lasciarmi indietro” di Tina Ibba). Durante il concerto, Paolo Dessì si accompagnerà con chitarra e pianoforte. Lo spettacolo inizia alle 20.30. È obbligatoria la prenotazione telefonando all'Agriturismo I Vigneti, al numero 328/1358566 o inviando una e-mail all'indirizzo web info@ivigneti.com.



