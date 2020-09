Cor 9:30 easyJet chiude l´Alghero-Londra invernale Va ad esaurirsi la summer 2020 dal Riviera del corallo con pesanti perdite di passeggeri: anche luglio segna il -58%. Incerta anche la programmazione invernale. easyJet chiude tutte le tratte invernali dallo scalo, salta l´Alghero-Londra



summer 2020, pesantemente influenzata a livello planetario dall'epidemia da Covid-19. Contraccolpi che hanno investito profondamente lo scalo del nord-ovest della Sardegna in termini di taglio ai collegamenti, perdita di rotte e conseguente contrazione di flussi di passeggeri con transiti più che dimezzati. Anche il mese di luglio segna il -58,1% su Alghero, in linea con gli scali di Olbia (-60%) e Cagliari (-58%). Incerta, ed al ribasso, anche la programmazione invernale. Il primo vettore a tagliare tutti i collegamenti winter dall'aeroporto algherese è easyJet che per il 2020/2021 chiude anche la tratta con Londra Luton, operata nello scorso inverno con doppia frequenza. Stop anche all'Alghero-Milano Malpensa dal 24 ottobre, con ripresa delle operazioni ipotizzata per la fine di marzo 2021. La contrazione dei collegamenti col vettore inglese riguarderà tutti gli scali sardi. Assicurate soltanto le rotte Milano-Cagliari e Milano-Olbia.