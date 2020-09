Cor 17:01 Blue Air sbarca a Cagliari: water arch Atterrato sulla pista di Cagliari Elmas, alle 14.27, con alcuni minuti d’anticipo, il primo volo della compagnia Blue Air proveniente da Torino. Grande compiacimento è stato espresso da Renato Branca







«L’arrivo di Blue Air rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna. La rotta Cagliari-Torino va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni» ha sottolineato il delegato Sogaer. Commenti CAGLIARI - E' atterrato alle 14.27, con alcuni minuti d’anticipo, il primo volo della compagnia Blue Air proveniente da Torino sull apista dell'aeroporto di Cagliari Elmas. Fino ad oggi la compagnia rumena operava soltanto sullo scalo sardo di Alghero.Il nuovo volo, operato fino a quattro frequenze settimanali, è stato inaugurato con la tradizionale cerimonia del water arch. Grande compiacimento è stato espresso da Renato Branca.«L’arrivo di Blue Air rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna. La rotta Cagliari-Torino va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni» ha sottolineato il delegato Sogaer.