A.B. 23:59 SuperCoppa: Dinamo cala il tris Vittoria al cardiopalma per un Banco di Sardegna Sassari a ranghi ridotti, che si stringe nel momento di maggiore difficoltà e porta a casa una partita combattutissima contro l´Happy casa New Brindisi: 91-89. A firmare il successo è la bomba di Vasa Pusica, autore di 22punti







Out gli infortunati Gentile, Gandini, Tillman e Treier, starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Kruslin, Burnell e Bendzius, coach Vitucci risponde con Harrison, Gaspardo, Thompson, Perkins e Willis. Il 2+1 di Bilan apre le danze, mentre i pugliesi infilano i primi punti dalla lunetta con Harrison, che monetizza il fallo di Burnell. Willis allunga, ma gli risponde Spissu. Perkins firma l’allungo dall’arco, ma arriva immediatamente la reazione Banco con Kruslin, che infila due bombe. Rotazione degli uomini per coach Pozzecco, Brindisi risponde con un controbreak di 6punti. E' Bilan dalla media a scrivere il 15-15 a metà quarto. I sassaresi trovano l’allungo con Pusica dai 6,75 e il 100percento a cronometro fermo: è il giocayore serbo a chiudere la prima frazione dalla lunetta 24-20. Visconti si iscrive a referto segnando dalla lunga distanza, risponde Burnell: Brindisi mette la testa avanti con Udom e Gaspardo. Kruslin e Spissu contengono l’offensiva pugliese, ma gli uomini di Vitucci piazzano un parziale da 2-8 per il +6. La Dinamo recupera lunghezze con Bilan in lunetta e si riporta a un possesso di distanza, ma nel finale l’Happy casa scrive il nuovo +9. Alla seconda sirena il tabellone certifica il 39-45.



Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo rientra in campo con aggressività e cattiveria: i ragazzi del Poz piazzano un break di 10-3. Apre le danze Spissu che monetizza il tecnico per flopping di Willis e colpisce dalla media. Tecnico a Gianmarco Pozzecco, ma la Dinamo risponde con il gancio di Bilan, la bomba di Kruslin e la schiacciata di Burnell su palla recuperata da Spissu, per il -3. I sassaresi si riportano a un possesso dopo essere caduti a -10: time-out Brindisi. Bilan, già in doppia cifra, appoggia al vetro e firma pareggio e con l'1/2 a cronometro fermo: 52-51. Le due squadre si inseguono in una danza punto a punto: canestro di Krubally che non sfrutta il tiro addizionale, tripla di personalità di Minispì e Harrison risponde con la stessa moneta. Miniparziale degli ospiti di 6punti, Willis sigla il +3, ma Bendzius, dopo lo 0/5 dall’arco, scocca la tripla. Burnell commette terza e quarta infrazione, Bell ringrazia dalla lunetta, ma Pusica si prende la tripla del -1. Thompson chiude la terza frazione dalla lunetta: dopo 30’ è 63-65. L’ultimo quarto si apre con 5punti pugliesi, condotti da Krubally e Thompson: Spissu sblocca i suoi, ma Brindisi prosegue la sua corsa con Harrison caldissimo dall’arco. Canestro and one di Bilan a suonare la carica ai suoi, Bell infila la bomba e fa trash talking con la panchina sassarese: tecnico al giocatore americano e al coach sassarese, che lascia la guida della partita a Edoardo Casalone. Pusica interrompe il digiuno offensivo sassarese, che però fatica a trovare la retina: il giocatore serbo si carica la squadra sulle spalle e infila la bomba del -6. Canestro di Bilan, che però commette il quarto fallo. Thompson allunga, ma la Dinamo non ci sta: canestro di Burnell, Spissu monetizza il fallo di Harrison. 2+1 del numero 14 biancoblu, che firma il sorpasso: 81-80 con poco più di 3’ da giocare. Il quinto fallo di Bilan spedisce in lunetta Krubally, che però fa 0/2 e chiude la sfida del centro croato. Thompson in lunetta dice +1. Ma Pusica è glaciale a cronometro fermo e sigla il controsorpasso. Bendzius fa 1/2: quando restano 90”, Dinamo sul +2. Harrison da tre, Burnell risponde attaccando al ferro. Il fallo di Spissu manda Willis in lunetta, che firma il controsorpasso: Pusica tocca quota 21punti con il 2/2 a cronometro fermo che vale l'88-87. Restano 28” da giocare, quinto fallo di Spissu su Harrison, che non sbaglia: a 8”9 dalla fine, Brindisi avanti 88-89. Pusica si prende il tiro: solo retina per il numero 4. Harrison tenta la preghiera, ma il sogno si infrange sul primo ferro: vince la Dinamo 91-89.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-HAPPY CASA NEW BRINDISI 91-89:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 16, Martis, Bilan 20, Treier, Pusica 22, Kruslin 14, Devecchi, Re, Burnell 15, Bendzius 4, Gentile. Coach Gianmarco Pozzecco.

HAPPY CASA NEW BRINDISI: Krubally 11, Zanellli, Harrison 22, Visconti 6, Gaspardo 9, Thompson 14, Cattapan, Guido, Udom 4, Bell 9, Perkins 3, Willis 11. Coach Francesco Vitucci.

PARZIALI: 24-20, 39-48, 63-65.



