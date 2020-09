Red 8:21 Amianto negli immobili: interrogazione di Ginesu Il capogruppo della Lega Salvini premier Sardegna nel Consiglio comunale di Sassari ha presentato un´interrogazione in merito alla presenza di amianto negli immobili siti nel territorio comunale







Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu Commenti SASSARI – Ieri (lunedì), il capogruppo della Lega Salvini premier Sardegna nel Consiglio comunale di Sassari Francesco Ginesu ha protocollato un'interrogazione relativa alla “richiesta di informazioni e documentazione per conoscere in merito al censimento e ai controlli sullo stato degli edifici privati e pubblici del Comune di Sassari in relazione alla presenza di “Eternit” e/o amianto in generale ed in ogni sua forma”. «L’iniziativa – viene spiegato dalla sede del partito - prende le mosse dalla sensibilità della Lega nei confronti della salute dei cittadini, e ha la precisa volontà di creare un quadro realistico nel territorio di Sassari su questo importantissimo tema».A tal proposito, Ginesu dichiara: «Ritengo doveroso acquisire quanti più dati ed informazioni possibili in merito alla situazione dello stato degli immobili di proprietà del Comune e privati, specialmente in stato di abbandono, nei quali potrebbero celarsi ancora elementi di amianto ed eternit, assai dannosi per la salute di tutti. Cosa che non dovrebbe più esistere, viste tutte le imposizioni e leggi sia nazionali che regionali alle quali bisogna attenersi, ma anche perché, comunque, si parla eventualmente di mettere a rischio una cosa importantissima, ovvero la nostra salute».«Una volta acquisiti questi dati, grazie alla risposta dell’Amministrazione al governo della città, li analizzeremo con uno staff di esperti interno e li affronteremo, proponendo soluzioni al fine di risolvere tutte le carenze eventuali. Tutto ciò – conclude il capogruppo leghista - per garantire maggior sicurezza ai nostri concittadini sassaresi, e far ritornare l’aria che respiriamo il meno contaminata possibile, almeno dal punto di vista della presenza delle particelle di amianto, che sono dannosissime».Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu