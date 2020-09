Red 16:03 Ad Alghero, Antoine e il suo tempo In programma da martedì, negli spazi museali del Mase di Porto Conte, la collettiva di opere d´arte in itinere dedicata ad Antoine de Saint-Exupéry per i 120 anni dalla sua nascita







Verranno esposti dipinti, disegni, illustrazioni e sculture, selezionate dal direttore artistico del Museo Massimiliano Fois e da Carla A.Fois. Molti gli artisti che hanno dato la loro disponibilità, tra questi: Elio Pulli, Gianni Casagrande, Cenzo Cocca, Claudia Piras, Antonello Lutzoni, Vincenzo Mandara, Stefano Serusi, Maria Distefano, Mauro Morittu, Aaron Gonzalez, Sara Pushi, Cici Peis e Andrea Pinducciu.



L'esposizione sarà visitabile dal martedì alla domenica, fino a mercoledì 11 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, e sarà legata al ticket d'ingresso del Museo. La mostra ha il patrocinio del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 329/5658813.