La Giunta Nizzi cerca il nuovo assessore

Nella foto: il sindaco Settimo Nizzi Commenti OLBIA - Si è tenuto nei giorni scorsi, nella Sala Giunta del palazzo comunale di Via Dante, a Olbia, l’incontro del sindaco Settimo Nizzi con i rappresentanti territoriali e locali dei partiti della coalizione di Centrodestra che governano la Regione autonoma della Sardegna, per giungere alla scelta condivisa dell’assessore comunale allo Sport e spettacolo.«È stato un confronto molto costruttivo e confermiamo la linea anticipata nei giorni scorsi. In settimana terremo un ulteriore incontro alla presenza dell’intero quadro politico per chiudere ed esprimere la nuova rappresentate della Giunta, che sarà espressione della scelta condivisa», ha dichiarato il primo cittadino.Nella foto: il sindaco Settimo Nizzi