Cor 17:31 Dinamo, Gentile firma fino al 2023 Il giocatore originario di Maddaloni prolunga il contratto con il Banco di Sardegna. È uno dei pretoriani di coach Gianmarco Pozzecco, alla terza stagione in maglia Dinamo Banco di Sardegna: Stefano Gentile rilancia e sposa il progetto biancoblu fino al 2023



SASSARI - Il giocatore originario di Maddaloni, dal lungo curriculum nella massima serie, nella scorsa stagione ha migliorato le sue cifre chiudendo - nell'annata interrotta dall'emergenza Covid-19 - con 7.5 punti, 1.9 rimbalzi e 1.6 assist in 18 minuti di utilizzo.

Stefano, che compirà 31 anni il prossimo 20 settembre, sotto la guida di coach Gianmarco Pozzecco ha vinto la Fiba Europe Cup nel maggio 2019 e la Supercoppa Italiana a Bari lo scorso settembre: in maglia Dinamo ha scritto il suo career high nei playoff 2019 quando, in gara 1 di semifinale al Mediolanum Forum, ha messo a referto 26 punti in 24 minuti, tirando con l'80% da due. Con la firma del contratto che lo legherà a Sassari fino al 2023 Stefano scriverà anche il record in carriera di permanenza nella stessa squadra

Nella presentazione ufficiale del roster 2020-2021 che si è tenuta ieri nelle Tenute Sella&Mosca Stefano ha condiviso le prime impressioni sul gruppo: «Siamo una squadra che può dimostrare tanto, abbiamo tanto potenziale e credo che se ci muoviamo in un'unica direzione possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni».