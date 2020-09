Red 17:02 15 e 18 settembre, Pietraia senz´acqua La prossima settimana, Abbanoa interverrà per la sostituzione di apparecchiature idrauliche in due zone di Alghero, nella quali sarà necessario sospendere l’erogazione idrica



ALGHERO – La prossima settimana, Abbanoa interverrà per la sostituzione di apparecchiature idrauliche in due zone di Alghero, nella quali sarà necessario sospendere l'erogazione idrica. Il primo intervento è previsto per martedì 15 settembre, in Via Aggius-angolo Via Iglesias e in Via Castelsardo-angolo Via Iglesias, dove verranno sostituite le saracinesche e alcuni pezzi speciali nella rete. La chiusura dell'acqua avverrà dalle 8.30 alle 17, nel perimetro compreso tra le vie Don Minzoni, Oristano, Europa e Porto Torres. Il secondo intervento è in programma venerdì 18, in Via Oristano-angolo Via Sardegna. Anche in questo caso, Abbanoa interromperà l'erogazione dell'acqua dalle 8.30 alle 17, nella zona compresa tra le vie Don Minzoni, Carbonia, Europa e Castelsardo.