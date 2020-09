Red 7:22 Vertenza Arbatax: «verso positiva conclusione» Nanni Lancioni, consigliere regionale sardista, eletto nel Collegio di Cagliari, ma legatissimo alla sua terra di origine, è intervenuto a seguito delle richieste che i lavoratori ogliastrini gli hanno fatto pervenire







Nanni Lancioni, consigliere regionale del Psd'Az eletto nel Collegio di Cagliari, ma legatissimo alla sua terra di origine, è intervenuto a seguito delle richieste che i lavoratori ogliastrini gli hanno fatto pervenire. «Nella fase di elaborazione della Legge regionale n.22/2020 approvata il 23 luglio e recante le modalità di attuazione delle misure a sostegno del sistema economico della Sardegna, anche a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ho chiesto e ottenuto che venisse inserito uno specifico intervento finalizzato alla prosecuzione del progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo degli operai espulsi dal settore cartario ex Cartiera di Arbatax e della Provincia di Nuoro».



«Alla legge – chiarisce Lancioni – è seguita la relativa delibera della Giunta, approvata la scorsa settimana. Manca solo un passaggio: l’approvazione del progetto da parte degli enti coinvolti (ossia Provincia di Nuoro, Aspal e Comune di Tortolì) e la conseguente firma del protocollo d’intesa. Continuerò ad occuparmi della procedura fino alla sua positiva conclusione, intervenendo con tutti i mezzi a mia disposizione in queste ultime fasi al fine di scongiurare ritardi o lungaggini immotivate».



