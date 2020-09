A.B. 21:19 La Pallacanestro Alghero spegne 34 candeline Il PalaManchia è pronto ad accogliere tutti in sicurezza nel rispetto delle norme Covid e delle linee guida della Federazione italiana pallacanestro. E’ possibile provare a giocare e per tutti i nuovi iscritti il mese di settembre è gratis







ALGHERO – Lunedì, è iniziata la 34esima stagione sportiva della Pallacanestro Alghero con il minibasket e con le squadre giovanili maschili e femminili. Il PalaManchia è pronto ad accogliere tutti in sicurezza nel rispetto delle norme Covid e delle linee guida della Federazione italiana pallacanestro. E' possibile provare a giocare e per tutti i nuovi iscritti il mese di settembre è gratis.Il gruppo "Gazzelle" (per le nate tra il 2010 e il 2012) si allena il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 17.30 alle 18.30; gli "Aquilotti (nati nel 2010 e nel 2011), il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 18.30 alle 19.30. E ancora, le "Libellule" (nate tra il 2012 e il 2014), si allenano il martedì e il giovedì, dalle 17.30 alle 18.30; gli "Scoiattoli" (nati tra il 2012 e il 2013), il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 19.30.Intanto, sono iniziati anche gli allenamenti per gli "Esordienti" (bambini nati nel 2009, ma sono ammessi i 2010) e le "Esordienti" (bambine nate tra il 2009 e il 2011). A ottobre, inizieranno i corsi per "Pulcini" (nati tra il 2014 e il 2015) e "Paperine" (nate tra il 2013 e il 2015).