Punto città 2 e 3 chiusi a settembre

Commenti SASSARI - Punto città 2 (in Via Bruno, a Li Punti) e Punto città 3 (in Via dell'Anziano, a Latte Dolce) resteranno chiusi fino a mercoledì 30 settembre. Tutti i servizi sono erogati, per i casi indifferibili ed urgenti, esclusivamente su appuntamento, nella sede di Punto città in Corso Angioy 15, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30. Per quanto riguarda gli uffici di Tottubella, restano aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18, sempre per i casi indifferibili e urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato telefonando ai numeri 079/389522 o 339/8749116, oppure inviando una e-mail all'indirizzo web elenino.daga@comune.sassari.it.