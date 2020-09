Red 18:38 Alghero ricorda Vittorio Sella Il sindaco Mario Conoci, a nome della città, ricorda Vittorio Sella, scomparso ieri, con un pensiero che mette in risalto la sua grande passione per il lavoro e il suo amore per Alghero







Il sindaco Mario Conoci, a nome di Alghero, ricorda il dottor Sella, scomparso ieri (lunedì), con un pensiero che mette in risalto la sua grande passione per il lavoro e il suo amore per la città. «La sua storia umana e professionale è una storia ricca di fascino, di cultura d’impresa, di passione per il nostro territorio, che grazie al vino porta in giro per il mondo il nome di Alghero. Con Vittorio Sella – prosegue il primo cittadino - se ne va anche una parte di quel filo che lega Alghero a Biella, quando suo nonno Erminio, che giunse in Sardegna insieme al cugino, l’avvocato Edgardo Mosca, per una battuta di caccia ai Piani. L’incontro con quel territorio ha dato vita ad una straordinaria storia imprenditoriale e umana, con la creazione della Sella & Mosca, la più grande azienda vitivinicola della Sardegna».



«Ora la proprietà è passata alla Holding Terra Moretti. In occasione dei 120 anni della Sella & Mosca, con il patron Vittorio Moretti, l’anno scorso, ho incontrato Vittorio Sella, che nel suo intervento ha rievocato un’emozionante avventura lunga più di un secolo, affascinante e suggestiva. È questo ciò che ci resta in regalo da Vittorio Sella: l’amore per il lavoro, il rispetto dell’ambiente, il rispetto della gente. Tutto questo è passato di mano: prima ai Bonomi, poi alla Campari e, dal 2016, alla Terra Moretti. Ma per Alghero resta sempre la Sella & Mosca delle famiglie Sella e Mosca», conclude Conoci.



Nella foto: Vittorio Sella durante una premiazione Commenti ALGHERO - «Alghero saluta uno dei più autentici protagonisti della sua storia recente. Vittorio Sella ha legato il suo nome all’azienda e a un marchio che fa parte del patrimonio di Alghero e della sua economia. La Sella & Mosca ha creato occupazione e benessere per generazioni di algheresi, e molto di questo merito va proprio a Vittorio Sella, che ha saputo interagire con grande capacità nel tessuto sociale e culturale della nostra città».Il sindaco Mario Conoci, a nome di Alghero, ricorda il dottor Sella, scomparso ieri (lunedì), con un pensiero che mette in risalto la sua grande passione per il lavoro e il suo amore per la città. «La sua storia umana e professionale è una storia ricca di fascino, di cultura d’impresa, di passione per il nostro territorio, che grazie al vino porta in giro per il mondo il nome di Alghero. Con Vittorio Sella – prosegue il primo cittadino - se ne va anche una parte di quel filo che lega Alghero a Biella, quando suo nonno Erminio, che giunse in Sardegna insieme al cugino, l’avvocato Edgardo Mosca, per una battuta di caccia ai Piani. L’incontro con quel territorio ha dato vita ad una straordinaria storia imprenditoriale e umana, con la creazione della Sella & Mosca, la più grande azienda vitivinicola della Sardegna».«Ora la proprietà è passata alla Holding Terra Moretti. In occasione dei 120 anni della Sella & Mosca, con il patron Vittorio Moretti, l’anno scorso, ho incontrato Vittorio Sella, che nel suo intervento ha rievocato un’emozionante avventura lunga più di un secolo, affascinante e suggestiva. È questo ciò che ci resta in regalo da Vittorio Sella: l’amore per il lavoro, il rispetto dell’ambiente, il rispetto della gente. Tutto questo è passato di mano: prima ai Bonomi, poi alla Campari e, dal 2016, alla Terra Moretti. Ma per Alghero resta sempre la Sella & Mosca delle famiglie Sella e Mosca», conclude Conoci.Nella foto: Vittorio Sella durante una premiazione