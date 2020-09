Red 22:16 Coldiretti inaugura il mercato di Pirri Prendono il via domani, con l’inaugurazione del mercato, i festeggiamenti per i dieci anni di Campagna amica Cagliari. Una settimana di iniziative e animazione all’interno dei dieci mercati del Sud Sardegna, con sorprese per i clienti







Alle 10 di domani, in Via Santa Maria Goretti, a Pirri, ci sarà il taglio del nastro per la riapertura del mercato. Chiuso nel rispetto delle prescrizioni Covid a marzo, nel frattempo Campagna amica Cagliari ha partecipato e vinto il bando del Comune di Cagliari per l’affidamento del mercato, che sarà inaugurato proprio domani nel giorno dell’anniversario dei dieci anni dei mercati di Campagna Amica nel sud Sardegna, nati il 16 settembre 2010 in Piazza dei Centomila a Cagliari. Il mercato di Campagna Amica di via Santa Maria Goretti a Pirri invece è stato inaugurato la prima volta sette anni fa, mercoledì 11 dicembre 2013. Da allora, è divenuto un punto di riferimento per i cittadini garantendo prodotti a chilometro zero, grazie alle aziende agricole del territorio.



Domani riparte rinnovato, con una vasta gamma di prodotti che vanno dall'ortofrutta alla carne, dall'olio extravergine alle uova, pasta, formaggi e legumi. Per l'inaugurazione, saranno presenti, oltre al presidente e direttore di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas e Luca Saba, il sindaco e gli assessori alle Attività produttive e Ambiente del Comune di Cagliari e il presidente della Municipalità di Pirri. Inoltre, sarà presentato il report sui mercati di Campagna amica Cagliari, che darà il via ai festeggiamenti (in modalità che consentiranno il rispetto delle prescrizioni Covid ovviamente), che proseguiranno per tutta la settimana. Commenti