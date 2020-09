Red 20:31 Viale Trento: chiusura temporanea parte bassa Dopo le prime indagini condotte sul terrapieno di Viale Trento, a Sassari, che hanno evidenziato un sospetto cedimento, e delle indicazioni del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per completare il piano di indagini, è necessario limitare il traffico fino a venerdì 2 ottobre, nel tratto di Viale Trento tra Viale Umberto e Via Principessa Jolanda







SASSARI – Dopo le prime indagini condotte sul terrapieno di Viale Trento, a Sassari, che hanno evidenziato un sospetto cedimento, e delle indicazioni del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per completare il piano di indagini, è necessario limitare il traffico fino a venerdì 2 ottobre, nel tratto di Viale Trento tra Viale Umberto e Via Principessa Jolanda. Su questo tratto di strada, il traffico sarà consentito solo in un senso di marcia, verso Viale Umberto, e solo ai mezzi di massa a pieno carico non superiore ai 3,5quintali, con l'esclusione dei mezzi dell'Atp.Sarà vietata la svolta a sinistra da Via Mazzini su Viale Umberto, per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati a utilizzare la corsia preferenziale. I veicoli che da Via Mazzini vogliono raggiungere Viale Trento, percorreranno Viale Umberto, svolteranno in Via Fancello e poi in Via Principessa Jolanda.Nel tratto finale di quest'ultima, sarà invertito il senso di marcia attuale, consentendo alle auto di raggiungere Viale Trento o di proseguire dritti sulla stessa Via Principessa Jolanda. Resta consentito svoltare a destra da Via Fancello su Via Principessa Jolanda, poi a sinistra su Via Mossa, successivamente passare in Piazza Porrino verso la parte alta della città.