Red 11:06 Gartbage: iscrizioni prorogate C’è ancora tempo fino a lunedì 5 ottobre per partecipare a “Visioni sostenibili”, il concorso di arte urbana dedicato all’ambiente e alla sostenibilità ambientale promosso dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, con la collaborazione di Ambiente Italia–Cns Consorzio formula ambiente







A sostenere la seconda edizione consecutiva del concorso è il Banco di Sardegna: il premio speciale sarà assegnato all’artista e all’opera che si distingueranno per originalità e qualità creativa. Alla luce di questa novità, il termine per le iscrizioni è stato prorogato, per dare l’opportunità a un maggior numero di artisti di presentare la propria candidatura.



Per iscriversi è necessario prendere visione del bando completo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sassari e inviare via e-mail la scheda di adesione, entro il 5 ottobre, all'indirizzo web progettogartbage@gmail.com. Per ulteriori informazioni, si può contattare anche la segreteria, telefonando al numero 329/0153601. Commenti SASSARI - C’è ancora tempo fino a lunedì 5 ottobre per partecipare a “Gartbage-Visioni sostenibili”, il concorso di arte urbana dedicato all’ambiente e alla sostenibilità ambientale promosso dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, con la collaborazione di Ambiente Italia–Cns Consorzio formula ambiente. Oggetto del contest è la realizzazione di opere di video art.A sostenere la seconda edizione consecutiva del concorso è il Banco di Sardegna: il premio speciale sarà assegnato all’artista e all’opera che si distingueranno per originalità e qualità creativa. Alla luce di questa novità, il termine per le iscrizioni è stato prorogato, per dare l’opportunità a un maggior numero di artisti di presentare la propria candidatura.Per iscriversi è necessario prendere visione del bando completo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sassari e inviare via e-mail la scheda di adesione, entro il 5 ottobre, all'indirizzo web progettogartbage@gmail.com. Per ulteriori informazioni, si può contattare anche la segreteria, telefonando al numero 329/0153601.