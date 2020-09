A.B. 14:07 Tutto pronto per il Giro delle Miniere Da sabato 26 a martedì 29 settembre, le strade del sud-ovest sardo ospiteranno un appuntamento tradizionale: la 21esima edizione della corsa ciclistica a tappe organizzata dalla Società ciclistica Monteponi del presidente Luigi Mascia







Il Giro ha il sostegno degli Assessorati regionali al Turismo e allo Sport e della Fondazione di Sardegna, con il contributo di tutti i Comuni coinvolti nella manifestazione: Gonnesa, Portoscuso, Iglesias, Pabillonis e Vallermosa. L’edizione 2020 del Giro delle Miniere, che ha Directa Sport quale media partner, verrà presentata domani, giovedì 24 settembre, nella sala conferenze dell’Assessorato regionale allo Sport, in Viale Trieste 186, a Cagliari. Interverranno Mascia, Chiappucci, il commissario reggente del Coni Sardegna Antonio Pinna, la presidentessa del Comitato regionale del Cip Cristina Sanna e vari rappresentanti istituzionali. Commenti IGLESIAS - Per il 21esimo anno consecutivo, le strade del sud-ovest sardo sono pronte ad ospitare il Giro delle Miniere, corsa ciclistica a tappe organizzata dalla Società ciclistica Monteponi di Iglesias, che si disputerà da sabato 26 a martedì 29 settembre. L’emergenza Covid ha inevitabilmente costretto a rivedere la collocazione della kermesse sul calendario nazionale: dalla tarda primavera si è passati al primo scorcio d’autunno, ma il Giro non è cambiato, e si propone sempre di offrire ai partecipanti quattro giornate di buon ciclismo tra gli scenari mozzafiato del Sulcis-Iglesiente. La corsa più attesa del panorama ciclistico isolano scatterà sabato 26, con l’11esima “Coppa Città di Gonnesa–Cronometro del Nuraghe”, frazione con arrivo a Portoscuso, valida per l’assegnazione delle maglie tricolori di specialità. Domenica 27, spazio alla tradizionale “Gran fondo delle miniere–Trofeo Parco geominerario-Memorial Roberto Saurra”, tappa di 119chilometri con partenza e arrivo nel sito minerario di Monteponi. Lunedì 28, il Giro vivrà la consueta “escursione” nei territori del Medio Campidano, con la quarta “Coppa Città di Pabillonis–Memorial Pietro Espis”, mentre, martedì 29, si tornerà nell’Iglesiente per la quarta edizione della “Coppa Città di Vallermosa–Memorial Giancarlo Rinaldi”.A contendersi le quattro maglie rossoblù, ambito scettro del primato, saranno circa 200 partenti provenienti da tutta Italia. L’emergenza sanitaria non ha fermato la voglia di ciclismo, e la Monteponi è pronta ad accogliere corridori provenienti da Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia, Lazio e Abruzzo. A margine delle gare, per loro, ci sarà come sempre l’opportunità di godere delle bellezze naturalistiche offerte dal sud-ovest sardo. Infatti, una delle missioni principali della manifestazione resta quella di coniugare sport e valorizzazione del territorio. A regalare ulteriore prestigio alla corsa sarà, per il quarto anno consecutivo, il “Diablo” Claudio Chiappucci, autore di leggendarie imprese sulle strade del Tour de France. Con lui ci sarà un’altra amica del Giro delle Miniere: Patrizia Spadaccini, vincitrice (con l’iglesiente Ilaria Meloni) di vari titoli italiani su pista. Il 21esimo Giro delle Miniere si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida nazionali in materia di anti-Covid. L’accesso alle strade sarà vietato al pubblico, e durante partenze e arrivi, l’organizzazione si occuperà di far osservare in maniera scrupolosa tutte le norme igieniche e di distanziamento.«Il Giro delle Miniere è riuscito a sopravvivere anche alla pandemia - dichiara Luigi Mascia, presidente della Sc Monteponi e organizzatore della corsa – moltiplicheremo gli sforzi affinché gli atleti possano competere e divertirsi in piena sicurezza. Mettere in piedi una manifestazione così articolata non è stato semplice visti i tempi che corrono, ma siamo certi che gli sforzi verranno ripagati dalla soddisfazione di chi ha scelto di iscriversi alla nostra gara. Desidero ringraziare la Federazione ciclistica italiana, che ancora una volta ci ha concesso l’opportunità di organizzare un Campionato italiano a cronometro. Un attestato di fiducia per nulla scontato, che ci regala ulteriore entusiasmo. Sarà il Giro della ripartenza, e ci piacerebbe che regalare un segnale di ottimismo a tutto il nostro territorio». Il Giro ha il sostegno degli Assessorati regionali al Turismo e allo Sport e della Fondazione di Sardegna, con il contributo di tutti i Comuni coinvolti nella manifestazione: Gonnesa, Portoscuso, Iglesias, Pabillonis e Vallermosa. L’edizione 2020 del Giro delle Miniere, che ha Directa Sport quale media partner, verrà presentata domani, giovedì 24 settembre, nella sala conferenze dell’Assessorato regionale allo Sport, in Viale Trieste 186, a Cagliari. Interverranno Mascia, Chiappucci, il commissario reggente del Coni Sardegna Antonio Pinna, la presidentessa del Comitato regionale del Cip Cristina Sanna e vari rappresentanti istituzionali.