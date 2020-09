Red 9:12 Lavori a Sassari: FdI richiama l´assessore «Sollecitati anche dalle numerose segnalazioni dei cittadini, chiediamo all´Assessorato competente, la motivazione per la quale alcune importantissime arterie, trafficate giornalmente da centinaia di veicoli, non possano essere messe finalmente in sicurezza, al pari di altre vie cittadine», chiede il responsabile della comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d’Italia Sassari Pietro Pedoni







Il responsabile della comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d’Italia Sassari Pietro Pedoni, pone l'accento su «Una via come ricordato più volte, pericolosa in più punti, con vere e proprie voragini, dislivelli, scarsa o inesistente illuminazione, con le fermate dell'autobus totalmente sprovviste di pensiline e posizionate in alcuni casi, in prossimità di curve e dossi, con grandi rischi per pedoni e passeggeri in attesa. Via che è stata oggetto qualche settimana prima della chiusura per il lockdown, dell'inizio del rifacimento del manto stradale, con lavori poi interrotti e mai più ripresi».



«Così come, sempre tra le vie più pericolose, non risulta nell'elenco Via Pirandello, anch'essa oggetto di una nostra richiesta di intervento urgente. Sollecitati anche dalle numerose segnalazioni dei cittadini, chiediamo all'Assessorato competente, la motivazione per la quale queste importantissime arterie, trafficate giornalmente da centinaia di veicoli, non possano essere messe finalmente in sicurezza, al pari di altre vie cittadine», conclude Pedoni.



