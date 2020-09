Cor 19:35 Aeroporti, agosto nerissimo -63%

Cagliari, Olbia, Alghero -37% Statistiche impietose per tutti gli scali d´Italia. Contengono le perdite i tre aeroporti che nel solo mese di agosto recuperano importati quote di passeggeri. Inverno gelido sul Riviera del corallo



Covid in tutti i continenti. Nei 40 scali del Paese le perdite di passeggeri toccano quota 63%. 7.555.844 il totale dei transiti contro i 20.473.881 dello stesso mese di agosto 2019. Una mazzata pesantissima per tutto il sistema aeroportuale italiano e le numerose aziende collegate ad esso.



Contengono le perdite i tre scali sardi che nel solo mese di agosto recuperano importati quote di mercato. Alghero chiude a 135.394 passeggeri e una perdita secca di poco superiore al 36%, Olbia fa registrare 395.284 transiti (-37%), così come l'aeroporto di Cagliari-Elmas che chiude a 379.969 passeggeri (-37%).



Il Costa Smeralda si conferma il primo scalo dell'isola nel mese di punta nonostante il ridimensionamento dei collegamenti da e per la Sardegna. Diversa la situazione per i mesi invernali, dove il solo scalo di Cagliari pare confermare un buon network di tratte nazionali e internazionali. I problemi più grossi su Alghero dove potrebbero essere effettuati per tutta la stagione winter soltanto due voli internazionali (Bruxelles e Bucarest).