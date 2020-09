Cor 10:20 Papa Francesco esonera Cardinal Becciu Il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, originario di Pattada, costretto alle dimissioni dalla carica di Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Su di lui ombre mai chiarite su un affare milionario



SASSARI - Il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, originario di Pattada, si è ufficialmente dimesso. Coinvolto nello scandalo dell'immobile di Londra. Il conto bancario, con il quale sono state disposte le operazioni che hanno portato all’acquisizione del palazzo, era gestito dalla segreteria di Stato e vi confluivano fondi dall’Obolo di San Pietro e dallo Ior. Papa Francesco ha accolto la sua rinuncia alla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e al Cardinalato. Il porporato, quindi, pur rimanendo cardinale, non può partecipare al conclave, prendere parte al concistoro, coadiuvare collegialmente Francesco nell'esercizio del governo.