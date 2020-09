Red 20:04 Alla scoperta dei musei algheresi a fumetti Domani sera, al Museo Archeologico, è in programma la presentazione di “Miquel” e “Pietrina”, piccole guide della città, due nuovi titoli de “La Kollanina” (Panoramika editrice)







La Kollanina è nata qualche anno fa dalla collaborazione tra la Fondazione Alghero e la Panoramika editrice e include già quattro titoli per far conoscere ai piccoli in maniera divertente i siti culturali del territorio: “Poseidone” (Grotta di Nettuno), “Costanza” (Museo del Corallo), “Lucy” (Palmavera) e “Jack” (Anghelu Ruju). Le quattro mascotte, note da tempo ai piccoli frequentatori dei siti culturali, introdurranno i due nuovi arrivati. Miquel è un'archeotalpa esperta di scavi nei siti archeologici del territorio e può raccontare tutto su ogni reperto esposto nel museo cittadino. Pietrina è una “ginqueta”, una delle pietre che ricoprono le strade del centro storico e conosce i misteri e i particolari dei monumenti della città antica.



