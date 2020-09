Red 21:06 Percorso botanico da favola ad Alghero Domani pomeriggio, “Il Giardino botanico” di Maurizio Piras accoglierà un´iniziativa speciale per l´inizio dell´autunno: prima una visita guidata al percorso botanico, poi le Fiabe dell´orto di Enedina Sanna







L'ingresso è a offerta libera. L'evento, nella Strada vicinale Sa Segada 28, rispetta le normative anti Covid-19. Per prenotazioni, si può telefonare al numero 347/5960728. Commenti ALGHERO – Domani, sabato 26 settembre, alle 16.30, Il Giardino botanico di Maurizio Piras, armonioso percorso realizzato con il paziente lavoro di molti anni, che accosta numerose specie di piante provenienti da tutto il mondo, accoglierà un'iniziativa speciale per l'inizio dell'autunno. Si inizierà con la visita guidata da Piras al percorso botanico, che si concluderà con il trapianto di un nuovo albero.Seguirà la narrazione di Enedina Sanna dedicata alle “Fiabe dell'orto. Prezzemolina e le altre. Storie del mondo sotterraneo in cambio di semi antichi”. Si racconta e si ascolta seduti in cerchio, grandi e bambini. Al termine, chi vuole, può donare semi, talee, piantine di varietà antiche per il progetto “Orti e fate. Paesaggi della terra e dell'immaginario”.L'ingresso è a offerta libera. L'evento, nella Strada vicinale Sa Segada 28, rispetta le normative anti Covid-19. Per prenotazioni, si può telefonare al numero 347/5960728.