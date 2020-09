Red 15:34 Bonus 800, Chessa contro la «Sinistra comunista algherese» «Se la gestione della cosa pubblica fosse fatta a sentimento o a chiamata personale tutto sarebbe più semplice, forse non è chiaro a chi muove attacchi di parte che le risorse pubbliche vanno amministrate oculatamente, vanno reperite, stanziate e giustificate», ribatte la coordinatrice cittadina della Lega







Nella foto: la coordinatrice cittadina della Lega Monica Chessa Commenti ALGHERO - «Lo scorso aprile, la Regione ha stanziato un contributo di 800euro per aiutare le famiglie durante l'emergenza Covid-19; il contributo era stato erogato in due tranche per dare tempo alle Amministrazioni di gestire le domande. Viste le ulteriori richieste rimaste inevase, la Regione ha stanziato ulteriori contributi, di cui 1.077.764,87euro per Alghero. La Sinistra comunista algherese insoddisfatta si lamenta».Inizia così la replicadella coordinatrice cittadina della Lega Monica Chessa, alle dichiarazioni dei consiglieri comunali di Centrosinistra, che lamentavano l'eccessivo ritardo degli interventi [LEGGI] . «Certo, se la gestione della cosa pubblica fosse fatta a sentimento o a chiamata personale tutto sarebbe più semplice, forse non è chiaro a chi muove attacchi di parte che le risorse pubbliche vanno amministrate oculatamente, vanno reperite, stanziate e giustificate», risponde Chessa.«Inoltre, si insiste con l'ennesimo attacco al presidente del Consiglio regionale, come se non ci fosse altro modo di fare opposizione, vorrei ricordare che Michele Pais non è un semplice consigliere regionale, ha ben altri compiti gravati da alte responsabilità che deve, comunque, svolgere per l’istituzione che rappresenta. E se è vero che spende la sua autorità ed autorevolezza per garantire il nostro territorio, il suo ruolo è quello di garante di tutta la Sardegna e di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, come possono testimoniare gli esponenti della Minoranza. Non ci si può quindi appiattire esclusivamente su posizioni estremiste- conclude larappresentante leghista - la visibilità a tutti i costi non arricchisce andrebbe forse ricercata una formula più propositiva».Nella foto: la coordinatrice cittadina della Lega Monica Chessa