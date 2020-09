Cor 10:11 «Per Pais e Conoci 48ore durano 166 giorni» «I cittadini algheresi meritano rispetto e non tollerano un consigliere regionale ed un sindaco che annunciano continue fake news. Come se i cittadini non fossero in grado di misurare gli effetti di annunci e di politiche inesorabilmente lente e vacue». Durissima l´opposizione ad Alghero



Commenti ALGHERO - «Era l'11 aprile 2020 quando in pieno lockdown con le aziende chiuse e le famiglie in grandissima difficoltà economica a causa della pandemia l'onorevole Pais annunciava in pompa magna dalla sua poltrona ovattata che il contributo di sostegno alle famiglia sarde pensato dalla regione sarebbe arrivato in, udite udite, 48 ore. Da quel momento in poi la Regione Sardegna su questa misura ha combinato solo pasticci su pasticci, tra modifiche alla domanda, integrazioni, faq e firme digitali. A finire nel tritacarne dell'incompetenza sardoleghista almeno 900 nuclei familiari algheresi che da mesi e mesi aspettano di vedere attuato il proprio diritto. E ed è così che quelle fantomatiche 48 ore sono diventate 3.984 giri di orologio per un totale ad oggi di 166 giorni e ancora oggi, oltre le parole e i proclami, i cittadini aspettano. Fermo restando il grandissimo lavoro svolto dagli uffici dei servizi sociali del comune di Alghero guidati sapientemente dal dirigente dott. Piero Nurra al quale va il nostro plauso, paiono completamente fuori luogo le parole di entusiasmo del sindaco Conoci. Come si fa ad autoincensarsi quando i contribuiti arriveranno con almeno 6 mesi di ritardo. Metà 2020 ad aspettare e il Sindaco invece di sbattere i pugni sulla scrivania di Michele Pais, si compiace da solo! I cittadini algheresi meritano rispetto e non tollerano consigliere regionale e sindaco che annunciano fake news, come se gli algheresi non fossero in grado di misurare gli effetti di annunci e di politiche inesorabilmente lente e vacue, inconsistenti». Durissimi i consiglieri comunali Valdo Di Nolfo, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Beniamino Pirisi ad Alghero, che ricordano le numerose promesse mancate dei governanti algheresi.