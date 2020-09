Red 16:14 Allerta meteo in tutta l´Isola Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di domani, un avviso di allerta per tutte le diverse aree della Sardegna



CAGLIARI – Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso a partire dalla mezzanotte di oggi (sabato) e fino alle 23.59 di domani, domenica 27settembre, un avviso di allerta per “Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu, e per idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Gallura.



“Codice arancio” (criticità moderata) per rischio idrogeologico e giallo per rischio idrogeologico per temporali sull'area di allerta Tirso. Ed ancora, arancio per rischio idrogeologico, giallo per idraulico e idrogeologico per temporali sull'area di allerta Logudoro;



Come recita l'avviso di condizioni meteo dello stesso Centro, «Dalle prime ore di domani si prevedono fenomeni temporaleschi a partire dal settore settentrionale dell’Isola, ma in rapida estensione al resto del territorio regionale. Temporali isolati di forte intensità saranno possibili ovunque, ma saranno più probabili sui settori settentrionali ed occidentali dell’Isola».