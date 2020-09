Red 18:36 Aritzo: sequestrato mezzo chilo di cocaina Un 30enne, arrestato, è stato trovato in possesso di circa 500grammi di cocaina (che, immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 50mila euro), tutto il materiale per il taglio e il confezionamento. Sequestrati anche 2mila euro e all’abitazione nella quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente



ARITZO – Martedì sera, i Carabinieri della Compagnia di Tonara, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Abbasanta, hanno effettuato numerosi servizi, controlli e perquisizioni. Un 30enne di Aritzo è stato trovato in possesso di circa 500grammi di cocaina (che, immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 50mila euro), tutto il materiale per il taglio e il confezionamento.



Sequestrati anche 2mila euro in contanti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, oltre all’abitazione nella quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. Il 30enne è stato tratto in arresto e successivamente posto in libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con altre due donne, denunciate a piede libero.