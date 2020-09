Red 16:27 Arborea: soccorso uno sparviero ferito La segnalazione di una passante ha permesso al personale della Stazione forestale di Marrubiu di recuperare, nelle vicinanze della strada 12 Ovest un esemplare di sparviero in evidente difficoltà per un’ala spezzata. I forestali hanno consegnato il rapace alla Clinica veterinaria del dottor Briguglio, a Oristano



