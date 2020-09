Cor 19:00 Pulina a Conoci: più controlli Covid «Servono maggiori controlli, soprattutto tra i giovani». Lo ha chiesto a chiare lettere, in occasione delle brevi segnalazioni del consiglio comunale di Alghero, la capogruppo del Misto, Monica Pulina



Nella foto: un momento del consiglio comunale di Alghero Commenti ALGHERO - «Sarebbe il caso signor sindaco che si iniziasse ad effettuare qualche controllo in più sul rispetto delle prescrizioni per il contenimento del coronavirus, specie sui giovani». Lo ha chiesto a chiare lettere, nel pomeriggio in occasione delle brevi segnalazioni del consiglio comunale, la capogruppo del, Monica Pulina.Richiesta rafforzata qualche minuto dopo da Gabriella Esposito e già effettuata nelle ultime ore da diversi consiglieri comunali che hanno sottolineato l'assenza di controlli durante l'arco della giornata nonostante la curva dei contagi sia in netta ascesa in città.Sull'argomento poi, la Pulina ha chiesto spiegazioni al presidente Lelle Salvatore circa la disposizione dei posti in aula consiliare, chiedendo che i membri della giunta lasciassero il posto ai consiglieri. «In alternativa - ha sottolineato - si ritorni ai consigli in videoconferenza».Nella foto: un momento del consiglio comunale di Alghero