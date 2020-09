Red 19:21 Borore: attivazione nuovo tratto dell´acquedotto Domani, i tecnici di Abbanoa collegheranno le condotte appena realizzate lungo il ramo dell’acquedotto “Bau Pirastu”. Investiti 200mila euro per sostituire quasi un chilometro di condotte. Interessati anche Sedilo, Dualchi, Noragugume e Birori







Il totale collassamento è stato evitato grazie ai costanti interventi delle squadre del gestore, ma nel frattempo è stato portato avanti il cantiere per realizzare la completa sostituzione delle condotte. Al posto delle vecchie tubature in fibrocemento, Abbanoa ha posato nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta: anche il diametro di 200millimetri è stato adeguato alle reali esigenze dei centri serviti. Complessivamente, è stato sostituito un tratto di quasi un chilometro all’interno del centro abitato, seguendo un tracciato in parte diverso rispetto al vecchio acquedotto per ottimizzarlo al massimo.



L'investimento è di circa 200mila euro: sono risorse che Abbanoa ha attinto dal proprio bilancio e che fanno parte dei fondi destinati alle manutenzioni straordinarie. Alla base, c'è un approfondito studio da parte dei tecnici del Distretto 4 di Abbanoa, che hanno individuato le principali criticità e studiato le soluzioni ottimali per superarle. Non è l'unico intervento programmato lungo lo stesso acquedotto. Abbanoa ha ottenuto un finanziamento di circa 3,6milioni di euro, che consentirà di sostituire integralmente 20chilometri di condotte.