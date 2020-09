Red 23:12 Festeggiato a Sassari il Patrono della Polizia Questa mattina, in occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, si è tenuta nella frazione di Ottava, nella parrocchia Santissimo Nome di Gesù, la Santa Messa officiata da monsignor Gian Franco Saba, alla presenza del prefetto, del questore, delle autorità civili e militari, del personale della Polizia e dei loro familiari







Nella foto: un momento della cerimonia Commenti SASSARI – Questa mattina (martedì), in occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, si è tenuta a Sassari, nella frazione di Ottava, nella parrocchia Santissimo Nome di Gesù, la Santa Messa officiata da monsignor Gian Franco Saba, alla presenza del prefetto, del questore di Sassari, delle autorità civili e militari, del personale della Polizia e dei loro familiari. L’arcivescovo, nella sua omelia, si è soffermato in particolar modo sull’importanza della figura San Michele Arcangelo. La celebrazione del Santo Patrono, intesa come momento di comunicazione e di avvicinamento a tutti gli operatori della Polizia di Stato che quotidianamente svolgono il proprio servizio a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, è stata anche occasione per ricordare e commemorare tutto il personale caduto nell’adempimento del proprio dovere.Nella foto: un momento della cerimonia