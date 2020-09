Red 21:43 L’800 ad Alghero: viaggio nel passato Da venerdì 9 a domenica 18 ottobre, in programma in Riviera del corallo un viaggio nel passato tra musica, teatro, gastronomia con l’evocazione storica curata dall’associazione Itinerari nel tempo







La manifestazione proseguirà martedì 13, con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 17.30, nella Torre di San Giovanni, è in programma la cerimonia di uno speciale annullo postale con il Circolo filatelico numismatico del collezionismo e modellismo algherese e l’inaugurazione della mostra “Raccontiamo Alghero e la Sardegna tra ‘800 e ‘900”, che rimarrà aperta fino a domenica 18. A seguire, è in programma un incontro su Giuseppe Manno con il direttore del Museo Casa Manno Mauro Porcu, che racconterà aspetti della vita pubblica e privata del grande intellettuale e politico algherese vissuto nell’Ottocento. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito internet 800evocazione-rievocazione. Per alcuni appuntamenti è richiesta la prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail all'indirizzo web prenotazione800adalghero@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al numero 329/7437458). Commenti ALGHERO - Il Secolo lungo, della borghesia, dell’unità d’Italia. L’Ottocento rivive ad Alghero grazie all’associazione Itinerari nel tempo, che propone un tuffo nel passato con il suo progetto di rievocazione-evocazione storica. Mostre, passeggiate in abiti d’epoca, cene a lume di candela, concerti di musica classica, narrazione teatralizzata di eventi che hanno segnato quel periodo ricco di cambiamenti. Attorno a questi elementi ruota il programma della quarta edizione della manifestazione “L’800 ad Alghero”, che si svolgerà da venerdì 9 a domenica 18 ottobre, nel pieno rispetto delle norme sanitarie. «Il progetto – spiega il presidente dell’associazione organizzatrice Andrea Sini – ha come obiettivo quello di diffondere e infondere negli spettatori un senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso la conoscenza della storia locale e nazionale. La riscoperta dell’autenticità delle tradizioni di un popolo costituisce un arricchimento culturale volto al miglioramento della nostra società».L’inaugurazione è prevista venerdì 9, alle 19.45 nella Cattedrale di Santa Maria, con un concerto corale dal repertorio romantico dell’associazione musicale “G.Rossini” di Sassari, sotto la direzione artistica di Clara Antoniciello. Sabato 10, appuntamento in Piazza del Teatro per rivivere, dalle 20, uno spaccato del passato appartenuto alla città attraverso l’evocazione teatralizzata degli avvenimenti accaduti ad Alghero il 25 marzo 1821: l’insurrezione popolare causata dall’esportazione del grano per trarne maggior guadagno, fatto che provocò l’aumento dei prezzi e una minor disponibilità del grano per la città. Uno spettacolo proposto in collaborazione con l’associazione culturale “Les Bruixes”, per la regia di Federico Pacifici, attore dalla lunga esperienza teatrale, cinematografica e televisiva. Il viaggio nella storia continuerà domenica 11, alle 19, con l’inizio della passeggiata nel centro storico in abiti di metà Ottocento. I rievocatori incontreranno così tra le vie della città vecchia i passanti, indossando vestiti che sono frutto di precise ricerche storiche. La passeggiata terminerà alle 20, in Cattedrale, per un concerto di musica classica, organizzato in collaborazione con l’Istituto Artistico musicale “G.Verdi” di Alghero, con protagonisti il violinista Michelangelo Lentini e i Solisti dell’Ichnusa chamber orchestra. Nella stessa serata, dopo il concerto, è in programma una cena storica con minuta curata dall’esperto gastronomo Giovanni Fancello. Il ristorante la Lepanto ospiterà i commensali (ingresso in questo caso a pagamento) per una serata all’insegna del gusto, dei profumi e delle atmosfere di una cucina d’altri tempi.La manifestazione proseguirà martedì 13, con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 17.30, nella Torre di San Giovanni, è in programma la cerimonia di uno speciale annullo postale con il Circolo filatelico numismatico del collezionismo e modellismo algherese e l’inaugurazione della mostra “Raccontiamo Alghero e la Sardegna tra ‘800 e ‘900”, che rimarrà aperta fino a domenica 18. A seguire, è in programma un incontro su Giuseppe Manno con il direttore del Museo Casa Manno Mauro Porcu, che racconterà aspetti della vita pubblica e privata del grande intellettuale e politico algherese vissuto nell’Ottocento. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito internet 800evocazione-rievocazione. Per alcuni appuntamenti è richiesta la prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail all'indirizzo web prenotazione800adalghero@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al numero 329/7437458).