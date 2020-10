Cor 12:49 «Segnalazione guasti, Enel smantella» Franco Peana di CISAL FederEnergia e Massimo Ledda di UGL sulle persistenti criticità vissute quotidianamente dagli operatori in turno. Ripercussioni importanti per gli utenti all´orizzonte







Franco Peana di CISAL FederEnergia e Massimo Ledda di UGL concludono: «Abbiamo diffidato l’azienda dal voler procedere in tal senso e chiesto di procedere a carattere d’urgenza con la copertura delle posizioni vacanti in turno, ripristinando la linea turno a sei come prescritto dagli accordi. I Sardi hanno necessità di un servizio efficiente e non di un disservizio. Nel mentre abbiamo affidato la nostra denuncia ai media e all’opinione pubblica, oltre ad aver dato corso alle dovute informative degli enti preposti». Commenti SASSARI - La situazione al SSG della Sardegna è divenuta ingestibile, l’aver improvvisato i rimescolamenti dei turni in modo empirico, non ha prodotto nessun giovamento alle persistenti criticità vissute quotidianamente dagli operatori in turno, come anche l’aver estromesso incomprensibilmente e messo al margine un lavoratore con sede nel nord Sardegna, presente da anni e utile alla struttura, si è dimostrata una ennesima scelta dannosa. Un argomento quest'ultimo che vede da mesi CISAL FederEnergia e UGL in forte contrapposizione con l'azienda.«Una realtà aziendale che funzionava benissimo e al servizio dei cittadini - aggiungono ancora - divenuta per meri motivi finanziari e per scelte incomprensibili un invivibile realtà di lavoro. Le raccapriccianti scelte aziendali, sinora operate, si sono dimostrate un fallimento su tutta linea, le prepotenti introduzione dei call center esterni hanno solo prodotto, un sistema impreciso e poco attendibile, lo dimostrano le copiose assegnazioni errate, doppie assegnazioni attribuite a reperibili diversi, che si recano entrambi nello stesso luogo e per lo stesso guasto, una situazione che sa dell’incredibile».Franco Peana di CISAL FederEnergia e Massimo Ledda di UGL concludono: «Abbiamo diffidato l’azienda dal voler procedere in tal senso e chiesto di procedere a carattere d’urgenza con la copertura delle posizioni vacanti in turno, ripristinando la linea turno a sei come prescritto dagli accordi. I Sardi hanno necessità di un servizio efficiente e non di un disservizio. Nel mentre abbiamo affidato la nostra denuncia ai media e all’opinione pubblica, oltre ad aver dato corso alle dovute informative degli enti preposti».